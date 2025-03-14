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Р. Ротенберг: как бывает в хоккее – сегодня всё хорошо, а потом ночью звонит доктор

Р. Ротенберг: как бывает в хоккее – сегодня всё хорошо, а потом ночью звонит доктор
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после домашней победы над «Сочи» (2:0) подвёл итоги регулярки КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Толчинский (Грицюк) – 07:12 (5x4)     2:0 Григоренко (Грицюк, Земчёнок) – 28:44 (5x5)    

— Как вам Бардаков после возвращения в состав?
— Он очень помог сегодня, мы улучшили переход из обороны в атаку, Бардаков – скоростной парень. У нас все крайние – скоростные ребята, они подобраны под нашу систему игры.

— Почему Никишин сломал клюшку?
— Наверное, он хочет ещё лучше. Он всегда стремиться развиваться и находит детали, которые ещё можно улучшить. Но в то же время лучший ответ на все провокации – это голы.

— Подведите итоги регулярки?
— Работаем по нарастающей, задача – подготовиться к плей-офф, мы её максимально выполняем. Но как бывает в хоккее – сегодня всё хорошо, а ночью внезапно звонит доктор. Надеюсь, сегодня не будет звонить. Но сегодня всё хорошо, эмоциональный фон отличный, физическое состояние хорошее, ждём возвращения травмированных. Промежуточные итоги – мы уже максимально готовы к плей-офф, главное, чтобы доктор приносил только хорошие новости.

— Как заснуть после звонка доктора?
— Выключить будильник, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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