Р. Ротенберг: как бывает в хоккее – сегодня всё хорошо, а потом ночью звонит доктор

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после домашней победы над «Сочи» (2:0) подвёл итоги регулярки КХЛ.

— Как вам Бардаков после возвращения в состав?

— Он очень помог сегодня, мы улучшили переход из обороны в атаку, Бардаков – скоростной парень. У нас все крайние – скоростные ребята, они подобраны под нашу систему игры.

— Почему Никишин сломал клюшку?

— Наверное, он хочет ещё лучше. Он всегда стремиться развиваться и находит детали, которые ещё можно улучшить. Но в то же время лучший ответ на все провокации – это голы.

— Подведите итоги регулярки?

— Работаем по нарастающей, задача – подготовиться к плей-офф, мы её максимально выполняем. Но как бывает в хоккее – сегодня всё хорошо, а ночью внезапно звонит доктор. Надеюсь, сегодня не будет звонить. Но сегодня всё хорошо, эмоциональный фон отличный, физическое состояние хорошее, ждём возвращения травмированных. Промежуточные итоги – мы уже максимально готовы к плей-офф, главное, чтобы доктор приносил только хорошие новости.

— Как заснуть после звонка доктора?

— Выключить будильник, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.