Р. Ротенберг: я же обещал «сухарь». Как учила ленинградская улица, нужно отвечать за базар

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Сочи» (2:0) высказался о первом за долгое время сухом матче.

— Сегодня вышел рейтинг хоккейных городов, «Магнитка» первая, Петербург — на четвёртом месте. Что вы об этом думаете?

— А какие критерии рейтинга? Пусть сообщат, тогда обсудим, пока не могу прокомментировать вопрос. Не знаю критерии.

— Шесть матчей СКА не пропускает больше двух шайб. Это закономерность или стечение обстоятельств?

— Я же обещал сыграть «на ноль». Как учила ленинградская улица, нужно отвечать за свой базар. Проделали работу, дай бог, так будет и дальше.

— Ругали бы защитников, если бы «Сочи» забил на последних секундах?

— Здесь игра на команду, когда команда играет единым целым, мы не пропускаем. Если пропускаем, кто-то недоработал. Есть индивидуальные ошибки, можно кого-то ругать, но мы не будем этого делать. Выигрывает и проигрывает команда, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.