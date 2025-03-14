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Р. Ротенберг: я же обещал «сухарь». Как учила ленинградская улица, нужно отвечать за базар

Р. Ротенберг: я же обещал «сухарь». Как учила ленинградская улица, нужно отвечать за базар
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Сочи» (2:0) высказался о первом за долгое время сухом матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Толчинский (Грицюк) – 07:12 (5x4)     2:0 Григоренко (Грицюк, Земчёнок) – 28:44 (5x5)    

— Сегодня вышел рейтинг хоккейных городов, «Магнитка» первая, Петербург — на четвёртом месте. Что вы об этом думаете?
— А какие критерии рейтинга? Пусть сообщат, тогда обсудим, пока не могу прокомментировать вопрос. Не знаю критерии.

— Шесть матчей СКА не пропускает больше двух шайб. Это закономерность или стечение обстоятельств?
— Я же обещал сыграть «на ноль». Как учила ленинградская улица, нужно отвечать за свой базар. Проделали работу, дай бог, так будет и дальше.

— Ругали бы защитников, если бы «Сочи» забил на последних секундах?
— Здесь игра на команду, когда команда играет единым целым, мы не пропускаем. Если пропускаем, кто-то недоработал. Есть индивидуальные ошибки, можно кого-то ругать, но мы не будем этого делать. Выигрывает и проигрывает команда, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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