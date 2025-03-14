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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов высказался о поражении от СКА

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов высказался о поражении от СКА
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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов высказался о поражении своей команды от СКА (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Толчинский (Грицюк) – 07:12 (5x4)     2:0 Григоренко (Грицюк, Земчёнок) – 28:44 (5x5)    

— По содержанию игра была совершенно другая, нежели последняя домашняя. Создали моменты, нужно было забивать. Соперник воспользовался нашими грубыми ошибками.

— Ключевой момент – большинство?
— Соперник забил, мы – нет.

— Расскажите о состоянии Иванова, сыграет ли он ещё в этом сезоне?
— Он дома, приступил к тренировкам в зале, на лёд пока не выходил. Будем надеяться, но шанс невелик.

— Никонов – лидер по штрафам в КХЛ, и мотивы удалений чаще всего – эмоции. Можно ли сказать, что с Андреем?
— Все ребята разные, у кого-то больше эмоций, у кого-то – меньше. Андрей всегда готов выйти на площадку, воспользоваться своим темпераментом и своей ролью. Где-то зашкаливает, но где-то он приносит хорошую пользу для команды. Работа продолжается.

— Сероух в матче с «Динамо» как будто весь свой фарт и задор оставил.
— Последнюю игру дома он не был похож на себя. Сегодня показал неплохой хоккей, создал несколько моментов. Будем надеяться, ещё проявит себя до конца сезона.

— А есть ощущение, что до того матча он был одним, а после – другим?
— Нет, один и тот же парень, — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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