Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов высказался о поражении от СКА

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов высказался о поражении своей команды от СКА (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— По содержанию игра была совершенно другая, нежели последняя домашняя. Создали моменты, нужно было забивать. Соперник воспользовался нашими грубыми ошибками.

— Ключевой момент – большинство?

— Соперник забил, мы – нет.

— Расскажите о состоянии Иванова, сыграет ли он ещё в этом сезоне?

— Он дома, приступил к тренировкам в зале, на лёд пока не выходил. Будем надеяться, но шанс невелик.

— Никонов – лидер по штрафам в КХЛ, и мотивы удалений чаще всего – эмоции. Можно ли сказать, что с Андреем?

— Все ребята разные, у кого-то больше эмоций, у кого-то – меньше. Андрей всегда готов выйти на площадку, воспользоваться своим темпераментом и своей ролью. Где-то зашкаливает, но где-то он приносит хорошую пользу для команды. Работа продолжается.

— Сероух в матче с «Динамо» как будто весь свой фарт и задор оставил.

— Последнюю игру дома он не был похож на себя. Сегодня показал неплохой хоккей, создал несколько моментов. Будем надеяться, ещё проявит себя до конца сезона.

— А есть ощущение, что до того матча он был одним, а после – другим?

— Нет, один и тот же парень, — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.