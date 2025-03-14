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С. Зубов — о нахождении контакта с молодёжью: ребята зачастую живут в другой реальности

С. Зубов — о нахождении контакта с молодёжью: ребята зачастую живут в другой реальности
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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов рассказал, как находит контакт с молодыми игроками своей команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Толчинский (Грицюк) – 07:12 (5x4)     2:0 Григоренко (Грицюк, Земчёнок) – 28:44 (5x5)    

— Действительно ли «Сочи» играет в оборонительный хоккей?
— Обычно, когда ребята бегут вперёд, они обрезаются и создаётся больше моментов в твою сторону. Тезис работает немного по-другому. Когда команда молодая, необученная, не имеет опыта игры в большой хоккей, и происходят моменты, где нужно терпеть, выжидать свои моменты.

— Когда к команде придёт опыт игры в большой хоккей?
— Вы когда смотрите на состав команды, посмотрите состав «Сочи», где играли наши ребята в прошлом сезоне.

— Сезона хватит, чтобы набраться опыта?
— Команды строятся годами. Если приходят новички, это занимает время – не три месяца, не год, иногда занимает больше времени.

— В подборке комментаторских выражений у меня есть фраза «Все бегают за шайбой, а в случае с Зубовым шайба бегает за ним». Когда создаётся такое ощущение, это говорит о том, что уже построена игра. Шайба сама к вам приходит?
— Это вы 15 лет назад записали? Сейчас хоккей другой. Хоккей – интеллектуальная игра. Какие-то игроки смотрят на это с одной стороны, какие-то – с другой. Нет смысла сравнивать.

— Как вы находите контакт с молодёжью?
— Поверьте, это нелегко. Ребята зачастую живут в другой реальности. Всё, что мы пытаемся спрашивать, это быть более профессиональным. И здесь разницы не должно быть. Они молодые, они впитывают. Будем надеяться, со временем вся информация, которая попадает к ним в уши, там останется, — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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