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«Сложно». С. Зубов — о том, как мотивировать «Сочи», который не попал в плей-офф

«Сложно». С. Зубов — о том, как мотивировать «Сочи», который не попал в плей-офф
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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов ответил на вопрос, насколько сложно в конце сезона мотивировать команду, которая не попала в плей-офф.

— Насколько сложно мотивировать команду, когда сезон заканчивается?
— Сложно.

— Не получается пока?
— Сложно, — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Сочи» находится на последней, 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 45 очков за 64 встречи.

Напомним, в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) осталось два места в розыгрыше Кубка Гагарина. На Востоке за место в плей-офф сражаются «Адмирал», «Сибирь» и «Нефтехимик».

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