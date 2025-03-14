«Сложно». С. Зубов — о том, как мотивировать «Сочи», который не попал в плей-офф

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов ответил на вопрос, насколько сложно в конце сезона мотивировать команду, которая не попала в плей-офф.
— Насколько сложно мотивировать команду, когда сезон заканчивается?
— Сложно.
— Не получается пока?
— Сложно, — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
«Сочи» находится на последней, 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 45 очков за 64 встречи.
Напомним, в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) осталось два места в розыгрыше Кубка Гагарина. На Востоке за место в плей-офф сражаются «Адмирал», «Сибирь» и «Нефтехимик».