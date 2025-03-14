Гендиректора ЦСК ВВС Ковтуна арестовали по обвинению в подкупе

Суд в Самаре арестовал на два месяца генерального директора хоккейного клуба ЦСК ВВС Юрия Ковтуна по подозрению в получении коммерческого подкупа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в суде.

По информации источника, Ковтун арестован сегодня, 14 марта, до 10 мая 2025 года.

ЦСК ВВС в своём телеграм-канале опубликовал по этому поводу заявление, в котором уточняется, что Ковтун находится под домашним арестом, а правоохранительные органы проводят проверку для выяснения всех обстоятельств дела.

«По мнению стороны защиты, произошедшее является причиной конфликта клуба с отдельно взятым хоккеистом Владимиром Серовым и его родителями, которые пытаются истолковать обстоятельства двухлетней давности в искажённой форме и представить их как факты вымогательства. Однако в распоряжении защиты имеются доказательства, опровергающие обвинения хоккеиста», — говорится в сообщении.