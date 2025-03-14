Результаты матчей МХЛ на 14 марта 2025 года
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Сегодня, 14 марта, прошли четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 11:00 МСК
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
Окончен
3 : 5
ХК Капитан
Ступино
0:1 Яскин (Левичев, Иткин) – 02:24 (5x5) 0:2 Логинов (Козлов) – 10:14 (5x5) 0:3 Козлов (Агеев, Зайцев) – 16:42 (5x4) 1:3 Плехов (Василюк) – 21:51 (5x5) 1:4 Зайцев (Даутов, Агеев) – 21:58 (5x5) 2:4 Устинов (Черепанов, Сиднев) – 30:46 (5x4) 3:4 Поляцко (Черепанов, Тютюнников) – 55:16 (5x4) 3:5 Зайцев – 59:40 (en)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 12:00 МСК
Тайфун
Приморский край
Окончен
10 : 4
Хорс-Карелия
Кондопога
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 18:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Локо
Ярославль
1:0 Овчинников (Ухмылов) – 14:07 (5x5) 1:1 Поляков – 39:32 (5x5) 2:1 Овчинников (Гаврилов) – 45:28 (5x4) 2:2 Лутцев – 59:59 (6x5) 3:2 Лукьянцев – 65:00
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо-Шинник
Бобруйск
Окончен
9 : 0
Амурские Тигры
Хабаровск
1:0 Яценко (Белкин, Салыго) – 05:00 (5x5) 2:0 Яценко (Ладутько) – 09:34 (5x4) 3:0 Елисеев (Ходорович) – 16:06 (5x5) 4:0 Кравчук (Салыго, Хобян) – 30:15 (5x4) 5:0 Салыго (Яценко, Волочко) – 32:46 (5x5) 6:0 Кравчук (Капустин) – 47:24 (5x5) 7:0 Ладутько (Яценко) – 49:43 (5x5) 8:0 Невера (Капустин, Кравчук) – 56:19 (5x5) 9:0 Тукач (Яценко, Белкин) – 57:41 (5x4)
В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 84 очка после 49 встреч. На втором месте находится «СКА-1946», заработав 80 очков. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 72 очка.
В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набрав 78 очков за 48 игр. На втором месте находятся «Мамонты Югры» (78), на третьем — «Омские Ястребы» (76).
Комментарии
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