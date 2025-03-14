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Результаты матчей ВХЛ на 14 марта 2025 года

Результаты матчей ВХЛ на 14 марта 2025 года
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Сегодня, 14 марта, прошли 12 встреч OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
14 марта 2025, пятница. 10:00 МСК
Омские Крылья
Омск
Окончен
1 : 4
Химик
Воскресенск
1:0 Аплин (Мирзабалаев, Лазарев) – 11:03 (5x4)     1:1 Усманов – 20:51 (4x5)     1:2 Кровяков (Чезганов, Костенко) – 33:41 (5x3)     1:3 Соловьёв (Усманов, Пивчулин) – 37:45 (5x4)     1:4 Корбит (Чезганов, Соколов) – 59:35 (en)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
14 марта 2025, пятница. 11:00 МСК
Челмет
Челябинск
Окончен
0 : 2
Металлург Нк
Новокузнецк
0:1 Овчинников (Соколов, Перевалов) – 05:34 (5x4)     0:2 Соколов (Перевалов, Апальков) – 47:45 (5x5)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
14 марта 2025, пятница. 16:30 МСК
Южный Урал
Оренбургская область
Окончен
4 : 2
ХК Норильск
Норильск
0:1 Дяденькин (Калетник, Колесников) – 04:59 (5x4)     0:2 Леонтьев (Асташевский, Алхимов) – 29:43 (5x5)     1:2 Литвинов (Суслов, Сафонов) – 35:55 (5x4)     2:2 Алексеев (Литвинов) – 39:53 (5x5)     3:2 Самохвалов (Путилов, Крылов) – 49:29 (5x5)     4:2 Мингалеев – 59:29 (en)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
14 марта 2025, пятница. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
Окончен
3 : 0
АКМ
Тульская область
1:0 Ерофеев (Комаристый, Тютнев) – 18:56 (5x4)     2:0 Решетько – 32:39 (5x5)     3:0 Тютнев (Тагиров) – 58:43 (en)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
14 марта 2025, пятница. 16:30 МСК
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
Окончен
3 : 0
Динамо-Алтай
Барнаул
1:0 Тарасов (Карпович, Гришаков) – 09:46 (5x5)     2:0 Тарасов (Валитов, Борисов) – 32:10 (5x5)     3:0 Миллер (Хремкин, Луховской) – 33:42 (5x5)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
14 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
Окончен
0 : 2
Рязань-ВДВ
Рязань
0:1 Андриянов – 10:37 (5x5)     0:2 Мужиков – 59:57 (en)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
14 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Окончен
1 : 0
Сокол
Красноярск
1:0 Фурса (Новиков, Грасс) – 43:43 (5x4)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
14 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
4 : 5
ОТ
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
0:1 Чесноков (Кодола, Чефанов) – 04:09 (5x4)     0:2 Свищёв (Александров, Шумилов) – 07:15 (5x5)     0:3 Чесноков (Уткин) – 07:24 (5x5)     1:3 Платонов (Авраменко) – 31:13 (5x4)     2:3 Кирпичников (Веряев, Шварёв) – 40:29 (5x5)     3:3 Спиценко – 48:23 (5x5)     4:3 Емец (Медведев, Авраменко) – 51:41 (5x5)     4:4 Яковлев (Чесноков, Александров) – 56:16 (5x5)     4:5 Яковлев – 61:58 (3x3)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
14 марта 2025, пятница. 17:30 МСК
ХК Юнисон-Москва
Москва
Окончен
0 : 2
Торос
Нефтекамск
0:1 Каменев (Коренев, Дубровский) – 49:38 (5x4)     0:2 Коренев (Дубровский, Будницкий) – 59:46 (en)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
14 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Звезда
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Молот
Пермь
1:0 Шалышкин (Хулапов) – 43:24 (5x5)     2:0 Шамшурин (Аверочкин, Макаров) – 48:06 (5x5)     2:1 Николаев (Акмальдинов, Михасёнок) – 49:43 (5x5)     2:2 Николаев (Зенчиков, Акмальдинов) – 58:14 (5x5)     3:2 Яппаров (Малышев) – 64:10 (3x3)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
14 марта 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Олимпия
Кирово-Чепецк
1:0 Назаревич (Яковлев) – 09:30 (5x5)     1:1 Сауков (Шикун) – 38:10 (5x5)     2:1 Назаревич (Шевченко) – 45:30 (5x5)     3:1 Бердюков (Жабреев, Сидляров) – 47:33 (5x4)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
14 марта 2025, пятница. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Окончен
9 : 1
Ижсталь
Ижевск
1:0 Зеленов (Поляков) – 15:40 (5x5)     2:0 Лутфуллин (Яруллин, Смирнов) – 18:28 (5x5)     3:0 Барабанов (Кузьмин, Смирнов) – 19:59 (5x4)     3:1 Прохоров (Бякин, Виноградов) – 30:49 (4x4)     4:1 Кабуш (Романов, Зеленов) – 37:21 (4x5)     5:1 Поляков (Недопёкин, Кузьмин) – 39:03 (5x4)     6:1 Дишковский (Мамаладзе, Зеленов) – 43:34 (4x5)     7:1 Кузьмин (Корешков) – 44:33 (4x4)     8:1 Романов (Демидов, Кузьмин) – 45:18 (5x5)     9:1 Барабанов (Демидов) – 48:27 (5x5)    

Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет новокузнецкий «Металлург», на счету которого 92 очка после 62 матчей. Вторую строчку занимает санкт-петербургское «Динамо» с 91 очком в активе. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 88 очками.

Главным аутсайдером сезона является хоккейная команда «Олимпия», набравшая 40 очков после 62 встреч.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».

Календарь ВХЛ
Турнирная таблица ВХЛ
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