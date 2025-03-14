Результаты матчей КХЛ на 14 марта 2025 года
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Сегодня, 14 марта, прошли три матча регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Глотов – 13:04 (5x5) 1:1 Игумнов (Мартынов) – 15:47 (5x5) 2:1 Фьоре (Ткачёв, Шарипзянов) – 19:42 (5x4) 2:2 Робинсон (Блажиевский) – 26:25 (5x5) 2:3 Кравцов (Шабанов, Коростелёв) – 36:28 (5x3) 2:4 Дер-Аргучинцев (Светлаков, Ткачёв) – 37:29 (5x5) 3:4 Окулов (Буше, Ткачёв) – 55:56 (5x5) 3:5 Кадейкин (Шабанов) – 56:06 (5x5) 4:5 Прохоркин (Окулов, Буше) – 58:30 (6x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Барбер (Паталаха, Брюквин) – 28:17 (5x5) 1:1 Полунин (Рафиков, Бут) – 30:36 (5x5) 1:2 Брюквин – 65:00
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Толчинский (Грицюк) – 07:12 (5x4) 2:0 Григоренко (Грицюк, Земчёнок) – 28:44 (5x5)
Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 96 очков в 65 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 85 очков после 64 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает столичный ЦСКА, набравший 83 очка в 64 матчах.
Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 92 очка в 66 встречах. На втором месте располагается уфимский «Салават Юлаев», в активе которого 85 очков в 64 матчах. Тройку замыкает магнитогорский «Металлург» с 84 очками в 64 играх.
Комментарии
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