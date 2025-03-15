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Матвей Мичков высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки

Матвей Мичков высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков высказался о погоне форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за снайперским рекордом легендарного Уэйна Гретцки.

«Всегда приятно выходить на лёд и играть против таких хоккеистов, как Александр. Для меня большая честь — зайти в лигу, когда он бьёт такое достижение. Дай бог, чтобы он побил рекорд в этом сезоне. Это станет большой честью для всей лиги и всех игроков», — приводит слова Мичкова пресс‑служба «Филадельфии».

Напомним, Овечкина от рекорда Уэйна Гретцки отделяет восемь голов. На данный момент на счету российского форварда 886 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру.

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