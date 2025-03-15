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Ковальчук: нет никаких сомнений, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Ковальчук: нет никаких сомнений, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки
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Бывший нападающий сборной России Илья Ковальчук высказался о погоне российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за снайперским рекордом легендарного Уэйна Гретцки.

«Нет никаких сомнений, что он этот рекорд побьёт. Самое главное, чтобы это было как можно быстрее, и мы все за него болеем и переживаем. Будем надеяться, что он это сделает в этом сезоне», — приводит слова Ковальчука ТАСС.

Напомним, Овечкина от рекорда Уэйна Гретцки отделяет восемь голов. На данный момент на счету российского форварда 886 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру.

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