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«Я свободный агент, звоните». Илья Ковальчук — о возможном завершении карьеры

«Я свободный агент, звоните». Илья Ковальчук — о возможном завершении карьеры
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Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук ответил на вопрос о своём будущем в профессиональном хоккее.

«Я не объявлял официально о завершении карьеры. Наслаждаюсь семейной жизнью, играю в хоккей. Я свободный агент, звоните!» — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

41-летний Ковальчук становился чемпионом мира в 2008 и 2009 годах, в 2009 году был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира. На Олимпиаде 2018 года он стал лучшим снайпером турнира. Является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.

В прошлом регулярном чемпионате Илья Ковальчук провёл за московский «Спартак» 20 встреч и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф он принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями.

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