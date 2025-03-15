Леон Драйзайтль стал вторым игроком текущего сезона НХЛ, покорившим отметку в 100 очков

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отметился двумя заброшенными шайбами по ходу матча Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1 ОТ) и улучшил свою позицию в гонке бомбардиров НХЛ.

Драйзайтль теперь имеет в своём активе 100 очков в текущей регулярке. Он стал всего вторым игроком, кому покорилась данная планка. Первый — лидер гонки бомбардиров Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш». В его активе 102 очка (27+75).

Леон занимает вторую строчку бомбардирского списка, имея в своём активе 49 голов и 51 ассист. Третий — Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравший 92 (28+64) очка.

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