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Леон Драйзайтль стал вторым игроком текущего сезона НХЛ, покорившим отметку в 100 очков

Леон Драйзайтль стал вторым игроком текущего сезона НХЛ, покорившим отметку в 100 очков
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Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отметился двумя заброшенными шайбами по ходу матча Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1 ОТ) и улучшил свою позицию в гонке бомбардиров НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Браун, Бушар) – 28:46     1:1 Хорват – 41:21     1:2 Драйзайтль (Макдэвид, Пикар) – 63:53    

Драйзайтль теперь имеет в своём активе 100 очков в текущей регулярке. Он стал всего вторым игроком, кому покорилась данная планка. Первый — лидер гонки бомбардиров Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш». В его активе 102 очка (27+75).

Леон занимает вторую строчку бомбардирского списка, имея в своём активе 49 голов и 51 ассист. Третий — Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравший 92 (28+64) очка.

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