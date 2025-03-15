Драйзайтль приблизился к Макдэвиду и Гретцки по сезонам со 100+ очками за «Эдмонтон»

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отметился двумя заброшенными шайбами по ходу матча Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1 после ОТ) и вписал своё имя в историю клуба.

Драйзайтль теперь имеет в своём активе 100 очков в текущей регулярке. Он забил 49 голов и сделал 51 ассист. Для немца это шестой сезон в клубе со 100+ очками. По количеству таких сезонов он сравнялся с Яри Курри (6), уступая только Коннору Макдэвиду (7) и легендарному Уэйну Гретцки (9).

Леон занимает вторую строчку бомбардирского списка. Лидер гонки бомбардиров — Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш». В его активе 102 очка (27+75).

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