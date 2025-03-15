Драйзайтль приблизился к Макдэвиду и Гретцки по сезонам со 100+ очками за «Эдмонтон»
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Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отметился двумя заброшенными шайбами по ходу матча Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1 после ОТ) и вписал своё имя в историю клуба.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Браун, Бушар) – 28:46 1:1 Хорват – 41:21 1:2 Драйзайтль (Макдэвид, Пикар) – 63:53
Драйзайтль теперь имеет в своём активе 100 очков в текущей регулярке. Он забил 49 голов и сделал 51 ассист. Для немца это шестой сезон в клубе со 100+ очками. По количеству таких сезонов он сравнялся с Яри Курри (6), уступая только Коннору Макдэвиду (7) и легендарному Уэйну Гретцки (9).
Леон занимает вторую строчку бомбардирского списка. Лидер гонки бомбардиров — Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш». В его активе 102 очка (27+75).
Овечкин — уже легенда! И скоро он побьёт великий рекорд Гретцки
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