Овечкин отреагировал на поражение «Вашингтона» от «Лос-Анджелеса» и обрыв победной серии

Российский капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение своего клуба от «Лос-Анджелес Кингз» во вчерашней матче НХЛ.

«Да, я думаю, что такие вещи иногда случаются, нужно идти своим путём, в целом, это хороший урок. Если вы посмотрите на общую картину подобных игр, то там всегда будут совсем небольшие пространства, не будет много открытых зон, и вам просто нужно привыкнуть к этому», — сказал Овечкин в интервью клубной пресс-службе.

Вчера, 14 марта, в Лос-Анджелесе на льду стадиона «Крипто.ком-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась сухой победой хозяев со счётом 3:0. После данного поражения «Кэпиталз» прервали свою пятиматчевую победную серию.

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