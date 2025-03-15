Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Калгари» в матче НХЛ

В ночь с 14 на 15 марта мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Калгари Флэймз» и «Колорадо Эвеланш». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.

В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал Паркер Келли, ещё по разу отличились Райан Линдгрен, а также российский форвард Валерий Ничушкин.

У гостей в сегодняшнем матче забивали Блейк Коулман и Джонатан Юбердо.

«Колорадо» поднялся на чистое четвёртое место Запада с восемью очками. «Калгари», в свою очередь, занимает девятое место, в активе канадского клуба 71 очко.