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Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Калгари» в матче НХЛ

Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Калгари» в матче НХЛ
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В ночь с 14 на 15 марта мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Калгари Флэймз» и «Колорадо Эвеланш». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Линдгрен (Колтон) – 13:21     0:2 Келли (О'Коннор, Друри) – 35:24     1:2 Коулман (Коронато, Уигар) – 43:08     1:3 Келли (Колтон) – 45:55     2:3 Юбердо (Андерссон, Фараби) – 56:22 (pp)     2:4 Ничушкин (Жирар) – 58:21    

В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал Паркер Келли, ещё по разу отличились Райан Линдгрен, а также российский форвард Валерий Ничушкин.

У гостей в сегодняшнем матче забивали Блейк Коулман и Джонатан Юбердо.

«Колорадо» поднялся на чистое четвёртое место Запада с восемью очками. «Калгари», в свою очередь, занимает девятое место, в активе канадского клуба 71 очко.

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