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Виннипег Джетс — Даллас Старз, результат матча 15 марта 2025, счет 4:1, НХЛ 2024-2025

«Виннипег» переиграл «Даллас» и оторвался от «Вашингтона» во главе сводной таблицы НХЛ
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В ночь с 14 на 15 марта мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Виннипег Джетс» и «Даллас Старз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Сэмберг (Шайфли, Коннор) – 08:01     2:0 Коннор (Шайфли, Виларди) – 17:02     3:0 Коннор (Моррисси, Шайфли) – 26:43     4:0 Бэррон (Танев, Демело) – 47:26     4:1 Марчмент (Дадонов, Сеси) – 56:11    

В составе «Старз» результативным пасом отметился российский нападающий Евгений Дадонов, который на 57-й минуте игры помог Мэйсону Марчменту забить «гол престижа». У «Виннипега» отличились Дилан Сэмберг, Кайл Коннор (дважды) и Морган Бэррон.

Эта победа позволила возглавляющим Западную конференцию «Джетс» набрать 96 очков в 67 матчах и на два очка оторваться от лидера Востока «Вашингтон Кэпиталз» в борьбе за Президентский кубок. При этом у «столичных» есть игра в запасе.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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