«Виннипег» переиграл «Даллас» и оторвался от «Вашингтона» во главе сводной таблицы НХЛ

В ночь с 14 на 15 марта мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Виннипег Джетс» и «Даллас Старз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.

В составе «Старз» результативным пасом отметился российский нападающий Евгений Дадонов, который на 57-й минуте игры помог Мэйсону Марчменту забить «гол престижа». У «Виннипега» отличились Дилан Сэмберг, Кайл Коннор (дважды) и Морган Бэррон.

Эта победа позволила возглавляющим Западную конференцию «Джетс» набрать 96 очков в 67 матчах и на два очка оторваться от лидера Востока «Вашингтон Кэпиталз» в борьбе за Президентский кубок. При этом у «столичных» есть игра в запасе.

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