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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 15 марта

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 15 марта
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Сегодня, 15 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Дебринкэт (Шьяро) – 18:07     1:1 Холл (Котканиеми, Рослович) – 20:22     2:1 Рослович (Котканиеми, Морроу) – 25:44     3:1 Чатфилд (Уокер, Джарвис) – 32:18     3:2 Расмуссен (Мотт) – 42:53     4:2 Робинсон (Бёрнс) – 58:49    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Браун, Бушар) – 28:46     1:1 Хорват – 41:21     1:2 Драйзайтль (Макдэвид, Пикар) – 63:53    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Сэмберг (Шайфли, Коннор) – 08:01     2:0 Коннор (Шайфли, Виларди) – 17:02     3:0 Коннор (Моррисси, Шайфли) – 26:43     4:0 Бэррон (Танев, Демело) – 47:26     4:1 Марчмент (Дадонов, Сеси) – 56:11    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Линдгрен (Колтон) – 13:21     0:2 Келли (О'Коннор, Друри) – 35:24     1:2 Коулман (Коронато, Уигар) – 43:08     1:3 Келли (Колтон) – 45:55     2:3 Юбердо (Андерссон, Фараби) – 56:22 (pp)     2:4 Ничушкин (Жирар) – 58:21    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Терри (Ватрано) – 35:52     1:1 Врана (Шей, О'Райлли) – 44:25 (pp)     2:1 Киллорн (Зеграс, Карлссон) – 51:20    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 2
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Толванен (Стивенсон) – 00:51     1:1 Шмальц (Стенлунд, Марино) – 16:48     1:2 Стенлунд (Марино, Карконе) – 27:35     2:2 Монтур (Эберле, Толванен) – 38:54     3:2 Какко – 50:29     4:2 Толванен (Эберле) – 58:51    

Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 94 очка после 66 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 96 очками после 67 сыгранных матчей.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.

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