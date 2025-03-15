НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 15 марта
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Сегодня, 15 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Дебринкэт (Шьяро) – 18:07 1:1 Холл (Котканиеми, Рослович) – 20:22 2:1 Рослович (Котканиеми, Морроу) – 25:44 3:1 Чатфилд (Уокер, Джарвис) – 32:18 3:2 Расмуссен (Мотт) – 42:53 4:2 Робинсон (Бёрнс) – 58:49
НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Браун, Бушар) – 28:46 1:1 Хорват – 41:21 1:2 Драйзайтль (Макдэвид, Пикар) – 63:53
НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Сэмберг (Шайфли, Коннор) – 08:01 2:0 Коннор (Шайфли, Виларди) – 17:02 3:0 Коннор (Моррисси, Шайфли) – 26:43 4:0 Бэррон (Танев, Демело) – 47:26 4:1 Марчмент (Дадонов, Сеси) – 56:11
НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Линдгрен (Колтон) – 13:21 0:2 Келли (О'Коннор, Друри) – 35:24 1:2 Коулман (Коронато, Уигар) – 43:08 1:3 Келли (Колтон) – 45:55 2:3 Юбердо (Андерссон, Фараби) – 56:22 (pp) 2:4 Ничушкин (Жирар) – 58:21
НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Терри (Ватрано) – 35:52 1:1 Врана (Шей, О'Райлли) – 44:25 (pp) 2:1 Киллорн (Зеграс, Карлссон) – 51:20
НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 2
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Толванен (Стивенсон) – 00:51 1:1 Шмальц (Стенлунд, Марино) – 16:48 1:2 Стенлунд (Марино, Карконе) – 27:35 2:2 Монтур (Эберле, Толванен) – 38:54 3:2 Какко – 50:29 4:2 Толванен (Эберле) – 58:51
Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 94 очка после 66 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 96 очками после 67 сыгранных матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.
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