Драйзайтль повторил рекорд НХЛ по количеству шайб в овертаймах одного сезона
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Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отметился двумя заброшенными шайбами по ходу матча Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1 ОТ).
НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Браун, Бушар) – 28:46 1:1 Хорват – 41:21 1:2 Драйзайтль (Макдэвид, Пикар) – 63:53
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Драйзайтль повторил рекорд НХЛ по количеству голов в овертаймах за один сезон. Сегодняшняя шайба в дополнительное время стала для Леона пятой в регулярке-2024/2025. Ранее данного результата добились Себастьян Ахо, Брэд Маршан, Алекс Гальченюк, Джонатан Тэйвз и Стивен Стэмкос.
Драйзайтль имеет в своём активе 100 (49+51) очков в текущей регулярке. Он стал вторым после Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» игроком, кому покорилась данная планка.
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