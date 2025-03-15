Драйзайтль повторил рекорд НХЛ по количеству шайб в овертаймах одного сезона

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отметился двумя заброшенными шайбами по ходу матча Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1 ОТ).

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Драйзайтль повторил рекорд НХЛ по количеству голов в овертаймах за один сезон. Сегодняшняя шайба в дополнительное время стала для Леона пятой в регулярке-2024/2025. Ранее данного результата добились Себастьян Ахо, Брэд Маршан, Алекс Гальченюк, Джонатан Тэйвз и Стивен Стэмкос.

Драйзайтль имеет в своём активе 100 (49+51) очков в текущей регулярке. Он стал вторым после Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» игроком, кому покорилась данная планка.