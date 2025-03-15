Расписание матчей КХЛ на 15 марта 2025 года
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Сегодня, 15 марта, пройдут шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 96 очков в 65 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 85 очков после 64 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает столичный ЦСКА, набравший 83 очка в 64 матчах.
Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 92 очка в 66 встречах. На втором месте располагается уфимский «Салават Юлаев», в активе которого 85 очков в 64 матчах. Тройку замыкает магнитогорский «Металлург» с 84 очками в 64 играх.
Комментарии
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