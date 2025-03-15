Расписание матчей КХЛ на 15 марта 2025 года

Сегодня, 15 марта, пройдут шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 марта 2025, суббота. 10:30 МСК Амур Хабаровск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 марта 2025, суббота. 13:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 марта 2025, суббота. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 марта 2025, суббота. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 марта 2025, суббота. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 96 очков в 65 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 85 очков после 64 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает столичный ЦСКА, набравший 83 очка в 64 матчах.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 92 очка в 66 встречах. На втором месте располагается уфимский «Салават Юлаев», в активе которого 85 очков в 64 матчах. Тройку замыкает магнитогорский «Металлург» с 84 очками в 64 играх.