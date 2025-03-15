«Играть против Овечкина сейчас — безумие». Селебрини — о встрече с «Вашингтоном»

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини высказался о предстоящем противостоянии с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Я очень рад встретиться с ним в матче. Играть против Овечкина сейчас — это безумие. Алекс забил очень много голов за карьеру. Он по-прежнему один из лучших игроков в мире», — приводит слова Селебрини официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

На счету 39-летнего россиянина в текущей регулярке 53 (33+20) очка в 50 встречах.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, имея в активе 94 очка после 66 матчей.

Напомним, игра «Сан-Хосе Шаркс» — «Вашингтон Кэпиталз» состоится в ночь с 15 на 16 марта и начнётся в 00:00 мск.