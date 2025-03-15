Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Играть против Овечкина сейчас — безумие». Селебрини — о встрече с «Вашингтоном»

«Играть против Овечкина сейчас — безумие». Селебрини — о встрече с «Вашингтоном»
Комментарии

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини высказался о предстоящем противостоянии с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Я очень рад встретиться с ним в матче. Играть против Овечкина сейчас — это безумие. Алекс забил очень много голов за карьеру. Он по-прежнему один из лучших игроков в мире», — приводит слова Селебрини официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

На счету 39-летнего россиянина в текущей регулярке 53 (33+20) очка в 50 встречах.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, имея в активе 94 очка после 66 матчей.

Напомним, игра «Сан-Хосе Шаркс» — «Вашингтон Кэпиталз» состоится в ночь с 15 на 16 марта и начнётся в 00:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
894 гола — это мелочь. Овечкин может побить величайший рекорд Гретцки
894 гола — это мелочь. Овечкин может побить величайший рекорд Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android