Расписание матчей ВХЛ на 15 марта 2025 года

Сегодня, 15 марта, пройдут четыре встречи OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 15 марта 2025, суббота. 13:00 МСК ХК Тамбов Тамбов Не начался Буран Воронеж Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 15 марта 2025, суббота. 16:00 МСК Кристалл Саратов Не начался Челны Набережные Челны Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 15 марта 2025, суббота. 17:00 МСК Дизель Пенза Не начался Нефтяник Альметьевск Кто победит в основное время? П1 X П2

Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет новокузнецкий «Металлург», на счету которого 92 очка после 62 матчей. Вторую строчку занимает санкт-петербургское «Динамо» с 91 очком в активе. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 88 очками.

Главным аутсайдером сезона является хоккейная команда «Олимпия», набравшая 40 очков после 62 встреч.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».