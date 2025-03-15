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Паремузов: «Локомотив» может психологически очень сильно устать от своего хоккея в сезоне

Паремузов: «Локомотив» может психологически очень сильно устать от своего хоккея в сезоне
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Хоккейный агент Сергей Паремузов поделился ожиданиями от серии Кубка Гагарина — 2025 между «Локомотивом» и «Торпедо» и оценил игру ярославского клуба в текущем сезоне.

«С моей точки зрения, ситуация такова: у «Торпедо» шансы есть, если они поймают драйв в своей игре, а Ярославль устанет от своей собственной игры. Может быть, это звучит несколько витиевато, но вот только в этой конфигурации я вижу шансы у нижегородцев.

Могу ошибаться, но, кажется, «Локомотив» может психологически очень сильно устать от хоккея, который показывает в регулярном чемпионате. А в плей-офф, мы прекрасно знаем, психология выходит на первый план. Поэтому если Ярославль устанет, а Нижний Новгород поймает какой-то драйв, свой внутренний джаз, то шансы у Нижнего есть. В каждом клубе хватает мастеровитых игроков. Вопрос — как всё это сложится и вопрос, в каком психологическом состоянии будут команды», — приводит слова Паремузова Metaratings.

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