Расписание матчей МХЛ на 15 марта 2025 года
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Сегодня, 15 марта, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Омские Ястребы
Омск
2-й период
0 : 0
Стальные Лисы
Магнитогорск
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 11:00 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
Не начался
АКМ Новомосковск
Новомосковск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Ладья
Тольятти
Не начался
Реактор
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Снежные Барсы
Астана
Не начался
Красноярские Рыси
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Не начался
Локо
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 84 очка после 49 встреч. На втором месте находится «СКА-1946», заработав 80 очков. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 72 очка.
В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набрав 78 очков за 48 игр. На втором месте находятся «Мамонты Югры» (78), на третьем — «Омские Ястребы» (76).
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