Расписание матчей МХЛ на 15 марта 2025 года

Сегодня, 15 марта, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 15 марта 2025, суббота. 11:00 МСК Тюменский Легион Тюмень Не начался АКМ Новомосковск Новомосковск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 15 марта 2025, суббота. 13:00 МСК Ладья Тольятти Не начался Реактор Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 15 марта 2025, суббота. 14:30 МСК Снежные Барсы Астана Не начался Красноярские Рыси Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 15 марта 2025, суббота. 17:00 МСК МХК Спартак Москва Не начался Локо Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 84 очка после 49 встреч. На втором месте находится «СКА-1946», заработав 80 очков. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 72 очка.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набрав 78 очков за 48 игр. На втором месте находятся «Мамонты Югры» (78), на третьем — «Омские Ястребы» (76).