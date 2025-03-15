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Салават Юлаев — Динамо Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:30 мск

«Салават Юлаев» — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:30 мск
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Сегодня, 15 марта, в Уфе пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своей площадке минское «Динамо». Встреча на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Салават Юлаев» провёл 64 матча и на данный момент находится на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимская команда имеет в активе 85 очков.

Клуб из Минска располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Команда набрала 81 очко после 64 проведённых матчей.

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