ЦСКА — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 15 марта, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА примет на своём льду московское «Динамо». Встреча на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, после 64 матчей набрав 83 очка.

На данный момент московское «Динамо» после 64 игр занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ.