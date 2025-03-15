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ЦСКА — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
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ЦСКА — Динамо: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

ЦСКА — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 15 марта, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА примет на своём льду московское «Динамо». Встреча на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч ЦСКА — «Динамо» 15 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».

ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, после 64 матчей набрав 83 очка.

На данный момент московское «Динамо» после 64 игр занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ.

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