ЦСКА — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 15 марта, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА примет на своём льду московское «Динамо». Встреча на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч ЦСКА — «Динамо» 15 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».
ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, после 64 матчей набрав 83 очка.
На данный момент московское «Динамо» после 64 игр занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ.
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