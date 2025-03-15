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В «Автомобилисте» назвали главную задачу на плей-офф нынешнего сезона

В «Автомобилисте» назвали главную задачу на плей-офф нынешнего сезона
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«Автомобилист» ставит задачу в текущем сезоне выйти в финал розыгрыша Кубка Гагарина, сообщает ТАСС.

«Мы ставим максимальные цели на плей-офф. Наша цель — быть ещё выше, чем в прошлом сезоне, попасть в финал плей-офф и сразиться за Кубок Гагарина», — заявили в пресс-службе уральского клуба.

По итогам прошлого регулярного чемпионата «Автомобилист» занял пятое место в Восточной конференции и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где по итогам семи матчей уступил магнитогорскому «Металлургу».

На данный момент «Автомобилист» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 83 очка после 64 сыгранных встреч.

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