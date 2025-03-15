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Максим Сушинский назвал главных претендентов на Кубок Гагарина

Максим Сушинский назвал главных претендентов на Кубок Гагарина
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Чемпион мира Максим Сушинский ответил на вопрос о главных претендентах на Кубок Гагарина — 2025.

— Кто на сегодняшний день для вас самый яркий претендент на Кубок?
– Я думаю, что «Локомотив» ярославский. Он хорошо и ровно идёт. Но уже подбираются многие. «Авангард» омский очень хорошо идёт в последних матчах. Есть варианты.

– Почему именно «Локомотив» вы назвали первым?
– Он ровно идёт весь сезон. У них прошлогодний финал не получился. Они в том году здорово играли. Команда сохранилась, и они усилились хорошей подборкой игроков. Плюс молодёжь у них повзрослела. Думаю, что шансы у них есть.

– Год назад «Салават Юлаев» уступил «Адмиралу» и сенсационно вылетел в первом раунде. Как вы думаете, не стоит в этом году ждать подобных сенсаций?
– Вы уже ответили на этот вопрос. Плотность восьмёрки очень серьёзная. Я думаю, что всё возможно, — цитирует Сушинского «Спорт день за днём».

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