«Кого-то из них вижу — и душа поёт». Билялетдинов — о чемпионском «Динамо» 2000 года

Заслуженный тренер России Зинэтула Билялетдинов рассказал о работе с Андреем Марковым и Александром Хавановым в чемпионском московском «Динамо» 2000 года.

— Марков с Хавановым — это ваше первое чемпионское «Динамо» 2000 года.

— До сих пор всех помню! Кого-то из них вижу — и душа поёт. Когда Хаванов, например, комментирует. Радуюсь тому, что он говорит правильные вещи: часто и я так же думаю, учил их так же. Значит, услышал! Он играл у Михайлова в СКА, затем перешёл в «Северсталь», а потом в какой-то момент собирался заканчивать. Я его в «Динамо» пригласил, мы разговаривали. Может, он уже и не помнит, но сказал ему: «Саш, давай попробуем. Ты ещё в НХЛ будешь играть». И он у меня поработал, а потом уехал в «Сент-Луис» — и там был очень неплох!

Они все очень большое дело делали и для команды, и для хоккея. Очень радуюсь, когда ребята, которые у меня играли, чего-то достигают, и не только на льду. Тот же Лёша Морозов стал президентом КХЛ. Игрок, который был моим капитаном и поднимал Кубки Гагарина, — цитирует Билялетдинова «Известия».

Напомним, сегодня, 15 марта, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА примет на своём льду московское «Динамо».