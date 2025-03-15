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Плющев: «Локомотив» не прошёл гладко весь чемпионат, он подвержен срывам

Плющев: «Локомотив» не прошёл гладко весь чемпионат, он подвержен срывам
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил игру ярославского «Локомотива» в концовке регулярного чемпионата КХЛ.

«То, что «Локомотив» достаточно стабильно выступает, но во второй части у него тоже были провалы, и достаточно сильные, и лидируют на Западе, потому что набрали очков в начале сезона гораздо больше остальных. Это тоже объяснимо, стабильный состав, тренерский штаб, не коробило так, как другие клубы. «Локомотив» гладко не прошёл весь чемпионат, команда подвержена срывам», — приводит слова Плющева Vprognoze.

Ранее хоккейный агент Сергей Паремузов поделился ожиданиями от серии Кубка Гагарина — 2025 между «Локомотивом» и «Торпедо».

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