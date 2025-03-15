«На первых тренировках работали с разинутыми ртами». Романцев — об арене «Автомобилиста»

31-летний форвард «Автомобилиста» Данил Романцев поделился впечатлениями от нового стадиона уральского клуба — «УГМК-Арены».

— Как вам понравилась новая арена?

— Фантастика! Вся команда — в профессиональном восторге. Трибуны, раздевалки, лёд, свет, спортивный блок — всё высшего уровня. На первых тренировках работали с разинутыми ртами — не могли поверить своим глазам. Спасибо Екатеринбургу за самую крутую арену!

— Не разделяете замечаний по качеству льда?

— Они неизбежны на любой новой арене. Но с каждой игрой качество льда всё выше и выше. Ледовары, которые обслуживают арену, внимательно слушают наши отзывы. С «Торпедо» лёд был уже более мягким и быстрым, чем с ЦСКА, — цитирует Романцева Russia-Hockey.