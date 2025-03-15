Плющев: в ЦСКА идут какие-то перестройки, перестрелки, переклички

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о ситуации в ЦСКА в текущем сезоне КХЛ.

«В ЦСКА идут какие-то перестройки, перестрелки, переклички, непонятно, чем занимается выдающийся клуб, когда начинает объяснять тем, что мы откладываем результат на последующие сезоны. Такие команды не строятся с нуля, такие команды с традициями, культурой и историей должны были переходить плавно из одного поколения в другое. К сожалению, я считаю, что это отговорки, чтобы объяснить свою неудачу, и ещё не факт, что в следующем сезоне они будут показывать какой-то результат», — приводит слова Плющева LiveResult.

Напомним, сегодня, 15 марта, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА примет на своём льду московское «Динамо».