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«У него была простая задача». Крикунов — о приходе Ги Буше в «Авангард»

«У него была простая задача». Крикунов — о приходе Ги Буше в «Авангард»
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал приход канадского специалиста Ги Буше в омский «Авангард».

«Авангард» выступает так, как и должен. В прошлом году на результате сказался небольшой опыт Сергея Звягина. У нового тренера была простая задача, надо было команду за шиворот тряхнуть, заставить работать, физически подогнать и всё. Так Ги Буше и сделал. Посмотрел, немного погонял их и всё, играть команда умеет», – цитирует Крикунова «Советский спорт».

«Авангард» на данный момент провёл 65 игр и находится на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 82 очка.

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