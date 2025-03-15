«У него была простая задача». Крикунов — о приходе Ги Буше в «Авангард»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал приход канадского специалиста Ги Буше в омский «Авангард».

«Авангард» выступает так, как и должен. В прошлом году на результате сказался небольшой опыт Сергея Звягина. У нового тренера была простая задача, надо было команду за шиворот тряхнуть, заставить работать, физически подогнать и всё. Так Ги Буше и сделал. Посмотрел, немного погонял их и всё, играть команда умеет», – цитирует Крикунова «Советский спорт».

«Авангард» на данный момент провёл 65 игр и находится на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 82 очка.