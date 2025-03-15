Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 15 марта
Поделиться
Сегодня, 15 марта, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 12-й тур
15 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Шляхтов (Гиниятуллин) – 00:58 (3x3) 1:1 Анисимов (Захаров) – 12:31 (3x3) 1:2 Шляхтов (Гиниятуллин) – 12:43 (3x3) 1:3 Меховов – 12:51 (3x3) 1:4 Меховов – 20:55
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 12-й тур
15 марта 2025, суббота. 10:50 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Гриценко (Кривченков) – 04:56 (3x3) 1:1 Павлович (Лукашевич) – 08:01 (3x3) 2:1 Слыш – 08:45 (3x3) 3:1 Лоновенко (Лукашевич) – 09:57 (3x3) 4:1 Серафимович (Анисимов) – 12:29 (3x3) 5:1 Слыш – 15:20 5:2 Кривченков (Гриценко) – 17:10 (3x3) 6:2 Слыш (Лисичкин) – 19:57 (3x3) 7:2 Анисимов (Павлович) – 20:53 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 12-й тур
15 марта 2025, суббота. 11:45 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Акишин (Егор Иванов) – 02:14 (3x3) 2:0 Несветаев (Пеньковский) – 07:43 (3x3) 3:0 Губарев – 09:51 4:0 Богуш (Губарев) – 10:07 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 12-й тур
15 марта 2025, суббота. 12:45 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Мишкин (Гриценко) – 00:47 (3x3) 0:2 Гриценко (Верхорубов) – 03:50 (3x3) 0:3 Елизаров (Рыжих) – 05:37 (3x3) 0:4 Мишкин (Кривченков) – 18:09 (3x3) 1:4 Богуш (Губарев) – 19:33 (3x3) 2:4 Акишин (Несветаев) – 20:49 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 марта 2025
-
13:44
-
13:29
-
13:10
-
12:51
-
12:25
-
12:14
-
12:04
-
11:46
-
11:30
-
11:13
-
10:49
-
10:30
-
10:11
-
09:50
-
09:37
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
08:50
-
08:35
-
08:23
-
08:05
-
07:57
-
07:50
-
07:40
-
06:53
-
06:38
-
04:07
-
04:00
-
01:55
- 14 марта 2025
-
23:55
-
23:45
-
23:35
-
23:20
-
23:06