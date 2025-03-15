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Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 15 марта

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 15 марта
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Сегодня, 15 марта, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 12-й тур
15 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Шляхтов (Гиниятуллин) – 00:58 (3x3)     1:1 Анисимов (Захаров) – 12:31 (3x3)     1:2 Шляхтов (Гиниятуллин) – 12:43 (3x3)     1:3 Меховов – 12:51 (3x3)     1:4 Меховов – 20:55    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 12-й тур
15 марта 2025, суббота. 10:50 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Гриценко (Кривченков) – 04:56 (3x3)     1:1 Павлович (Лукашевич) – 08:01 (3x3)     2:1 Слыш – 08:45 (3x3)     3:1 Лоновенко (Лукашевич) – 09:57 (3x3)     4:1 Серафимович (Анисимов) – 12:29 (3x3)     5:1 Слыш – 15:20     5:2 Кривченков (Гриценко) – 17:10 (3x3)     6:2 Слыш (Лисичкин) – 19:57 (3x3)     7:2 Анисимов (Павлович) – 20:53 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 12-й тур
15 марта 2025, суббота. 11:45 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Акишин (Егор Иванов) – 02:14 (3x3)     2:0 Несветаев (Пеньковский) – 07:43 (3x3)     3:0 Губарев – 09:51     4:0 Богуш (Губарев) – 10:07 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 12-й тур
15 марта 2025, суббота. 12:45 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Мишкин (Гриценко) – 00:47 (3x3)     0:2 Гриценко (Верхорубов) – 03:50 (3x3)     0:3 Елизаров (Рыжих) – 05:37 (3x3)     0:4 Мишкин (Кривченков) – 18:09 (3x3)     1:4 Богуш (Губарев) – 19:33 (3x3)     2:4 Акишин (Несветаев) – 20:49 (3x3)    

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.

Календарь КХЛ 3х3
Турнирная таблица КХЛ 3х3
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