Сезон-2024/2025 побил рекорд посещаемости регулярных чемпионатов КХЛ

Общая посещаемость регулярного чемпионата сезона-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги превысила абсолютные значения предыдущих чемпионатов. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

После 741 из 782 матчей сезона-2024/2025 общая посещаемость составляет 5 396 844 зрителя. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2014/2015, когда 840 матчей чемпионата посетили 5 395 035 зрителей при среднем значении в 6423 болельщика. Сейчас же средний показатель впервые в истории регулярок КХЛ превышает значение в семь тысяч и составляет 7283 зрителя.

Фото: КХЛ

Напомним, в КХЛ осталось два места в розыгрыше Кубка Гагарина. На Востоке за место в плей-офф сражаются «Адмирал», «Сибирь» и «Нефтехимик».