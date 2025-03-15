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ЦСКА — Динамо М. Прямая трансляция
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Форвард ЦСКА Каменев сдал положительный допинг-тест — источник

Форвард ЦСКА Каменев сдал положительный допинг-тест — источник
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Нападающий ЦСКА Владислав Каменев сдал положительный допинг-тест. Вероятно, в его организме обнаружен мельдоний. Об этом сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на источник. Официальных комментариев, в том числе и от хоккеиста пока нет.

Каменев выступает за ЦСКА с 2021 года. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 63 матча, в которых забросил 10 шайб и отдал 16 результативных передач.

ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, после 64 матчей набрав 83 очка.

Сегодня, 15 марта, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА примет на своём льду московское «Динамо».

Матч ЦСКА — «Динамо» 15 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».
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