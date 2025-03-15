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Амур — Барыс, результат матча 15 марта 2024, счет 5:2, КХЛ 2024-2025

Хет-трик Олега Ли помог «Амуру» дома уверенно победить «Барыс»
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В Хабровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Амур» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 2
Барыс
Астана
1:0 Ли (Коротких, Гуркин) – 00:50 (5x5)     2:0 Барулин (Ли, Джурасик) – 05:28 (5x5)     3:0 Грачёв – 11:27 (5x4)     4:0 Ли (Коротких) – 21:07 (5x5)     4:1 Старченко (Рахманов, Кайыржан) – 36:22 (5x5)     4:2 Кайыржан (Старченко, Бекетаев) – 42:54 (5x4)     5:2 Ли (Ли, Гуркин) – 57:24 (5x4)    

На 50-й секунде первого периода Олег Ли с передач Игната Коротких и Ефима Гуркина открыл счёт во встрече. На шестой минуте периода Владислав Барулин с передач Кэмерона Ли и Мэттью Джурасика удвоил преимущество хозяев. На 12-й минуте периода Евгений Грачёв с передачи Алекса Гальченюка сделал счёт 3:0.

В начале второй двадцатиминутки Олег Ли с передачи Игната Коротких довёл счёт до крупного. На 17-й минуте периода Роман Старченко с передачи Михаила Рахманова и Динмухамеда Кайыржана забросил первую шайбу гостей во встрече.

На третьей минуте заключительного игрового отрезка основного времени Динмухамед Кайыржан с передач Романа Старченко и Адиля Бекетаева сделал счёт 2:4. На 18-й минуте периода Олег Ли забросил пятую шайбу «Амура» в игре, оформив хет-трик.

Отметим, что «Амур» прервал четырёхматчевую серию поражений.

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