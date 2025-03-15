Хет-трик Олега Ли помог «Амуру» дома уверенно победить «Барыс»

В Хабровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Амур» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На 50-й секунде первого периода Олег Ли с передач Игната Коротких и Ефима Гуркина открыл счёт во встрече. На шестой минуте периода Владислав Барулин с передач Кэмерона Ли и Мэттью Джурасика удвоил преимущество хозяев. На 12-й минуте периода Евгений Грачёв с передачи Алекса Гальченюка сделал счёт 3:0.

В начале второй двадцатиминутки Олег Ли с передачи Игната Коротких довёл счёт до крупного. На 17-й минуте периода Роман Старченко с передачи Михаила Рахманова и Динмухамеда Кайыржана забросил первую шайбу гостей во встрече.

На третьей минуте заключительного игрового отрезка основного времени Динмухамед Кайыржан с передач Романа Старченко и Адиля Бекетаева сделал счёт 2:4. На 18-й минуте периода Олег Ли забросил пятую шайбу «Амура» в игре, оформив хет-трик.

Отметим, что «Амур» прервал четырёхматчевую серию поражений.