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Заврагин стал первым голкипером в истории СКА, на чьём счету три матча «на ноль» до 20 лет

Заврагин стал первым голкипером в истории СКА, на чьём счету три матча «на ноль» до 20 лет
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Вратарь СКА Егор Заврагин впервые сыграл «на ноль» в домашнем матче команды с берегов Невы. Напомним, вчера, 14 марта, армейский клуб дома одержал победу над «Сочи» со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Толчинский (Грицюк) – 07:12 (5x4)     2:0 Григоренко (Грицюк, Земчёнок) – 28:44 (5x5)    

Как сообщает пресс-служба СКА, на счету 19-летнего Заврагина уже три матча без пропущенных шайб, два предыдущих состоялись на выезде: 23 октября с «Куньлунь Ред Стар» (8:0) и 13 ноября с «Сибирью» (1:0 Б). Егор стал первым голкипером в истории клуба, на чьём счету три матча «на ноль» до 20 лет.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА провёл 65 матчей и на данный момент занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ, заработав 79 очков.

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