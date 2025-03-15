Заврагин стал первым голкипером в истории СКА, на чьём счету три матча «на ноль» до 20 лет

Вратарь СКА Егор Заврагин впервые сыграл «на ноль» в домашнем матче команды с берегов Невы. Напомним, вчера, 14 марта, армейский клуб дома одержал победу над «Сочи» со счётом 2:0.

Как сообщает пресс-служба СКА, на счету 19-летнего Заврагина уже три матча без пропущенных шайб, два предыдущих состоялись на выезде: 23 октября с «Куньлунь Ред Стар» (8:0) и 13 ноября с «Сибирью» (1:0 Б). Егор стал первым голкипером в истории клуба, на чьём счету три матча «на ноль» до 20 лет.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА провёл 65 матчей и на данный момент занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ, заработав 79 очков.