Владимир Крикунов рассказал, с кем связана успешная игра «Локомотива» в текущем сезоне

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что успешная игра «Локомотива» в текущем сезоне КХЛ связана с работой наставника ярославского клуба Игоря Никитина.

«Успехи «Локомотива» я связываю в первую очередь с тем, что Игорь Никитин работать умеет. Да, «Локомотив» не сильнее всех в лиге, но он более организован, целенаправлен. В клубе поставили цель выиграть кубок в этом году, и идут к этой цели.

С другой стороны, это опасно, потому что идти на первом месте с таким отрывом, как бы что у команды ни случилось. У меня было подобное с «Ак Барсом» — шли хорошо, ровно, посчитали, что всё, а потом попали на «Ладу» и проиграли. Однако «Локомотив» после прошлого года уже опытный. Думаю, именно поэтому они собрались и играют так хорошо целый сезон», – цитирует Крикунова «Советский спорт».