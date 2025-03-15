Костючёнок: минус по итогам сезона один, но большой — «Амур» не попал в плей-офф

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок прокомментировал победу над «Барысом» (5:2) и рассказал об итогах сезона для хабаровского клуба.

«Хороший первый период, особенно первые 10 минут. Хорошие, красивые голы. То, что тренировали, что готовили к сопернику. Повели 3:0, появилась немножко расслабленность, начали играть в какой-то свой хоккей, придумывать, изобретать. Соперник где-то вздохнул, понял, что можно играть. Но мы молодцы, хорошо сыграли по счёту. По второму периоду: столько моментов создавать и не забивать — этого я понять не могу. На третий период вышли какими-то расслабленными, но собрались хорошо, Джурусик вовремя подтащил. Были грубые ошибки, соперник мог вернуться в игру, переломить, но вратарь молодец, подтащил. В концовке забили, успокоили. Олега Ли с хет-триком.

Хорошее завершение, последний домашний матч в текущем регулярном чемпионате. Думаю, болельщикам понравилось, всех с победой. Минус по итогам сезона один, но большой — мы не выполнили задачу, не попали в плей-офф. Это задача-минимум. Будем ещё разбираться, что получилось, что не получилось. Не получилась именно реализация моментов, потому что очень много создавали, но много игр проиграли в одну шайбу, хотя были лучше соперника. За красивую игру, за красивый хоккей очков не дают. По результатам будем разбираться, ещё три игры. Каждую будем играть на победу», — цитирует Костючёнка сайт КХЛ.