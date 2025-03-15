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Мамбеталиев — о поражении от «Амура»: «Барыс» вышел неготовым, варёным, многих не узнал

Мамбеталиев — о поражении от «Амура»: «Барыс» вышел неготовым, варёным, многих не узнал
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Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал гостевое поражение от «Амура» (2:5).

«Предполагалось такое. Вышли неготовыми, варёными. Потом вроде бы начали просыпаться, создавать моменты. Создавали моменты во втором периоде, в третьем. И пропускали в контратаках. Играли плохо на пятаке, в обороне контратаки пропускали, позволяли сопернику вольготно чувствовать себя под нашими воротами. Сами моменты тоже создавали, но нужно забивать, использовать моменты. Забили только два гола, если бы забили третий и четвёртый, могло быть всё по-другому. Пятый гол в наши ворота — и мы успокоились.

Всегда смотришь по игре. Был момент, когда играли впятером против четверых, здесь надо было забивать и переворачивать игру, но мы не забили, пропустили. Жалко, конечно. Может, много сил ушло, влияет часовой пояс. Многих наших ребят я не узнаю. Не вижу того движения, того напора под воротами. Находятся в тени лидеры, хотя старались, но этого мало, чтобы выиграть», — приводит слова Мамбеталиева сайт КХЛ.

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