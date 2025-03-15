Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Отец Каменева: Владислав сказал, что пришёл положительный допинг-тест, будут разбираться

Отец Каменева: Владислав сказал, что пришёл положительный допинг-тест, будут разбираться
Аудио-версия:
Комментарии

Отец нападающего Владислава Каменева Дмитрий рассказал о ситуации с допинг-пробой нападающего армейского клуба.

«Вчера Владислав сам объяснил, всё рассказал, что произошло. Ждём от ЦСКА официальной информации, пока ничего не подтверждено. Сам он сказал, что пришёл положительный допинг-тест. Дальше там будут разбираться.

Должна быть ещё какая-то экспертиза, потом о чём-то можно будет говорить. Конечно, это всё неприятно для Владислава. Думаю, он не дурак, чтобы поставить крест на своей карьере, он не для этого всю жизнь шёл к этой цели, чтобы заработать имя и сам себя подставить. Влад очень всегда придирчиво относится к принимаемым препаратам, всегда консультировался с врачами, даже воду с собой приносит для питья», — цитирует Дмитрия Каменева ТАСС.

Материалы по теме
Форвард ЦСКА Каменев сдал положительный допинг-тест — источник
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android