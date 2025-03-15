Отец Каменева: Владислав сказал, что пришёл положительный допинг-тест, будут разбираться

Отец нападающего Владислава Каменева Дмитрий рассказал о ситуации с допинг-пробой нападающего армейского клуба.

«Вчера Владислав сам объяснил, всё рассказал, что произошло. Ждём от ЦСКА официальной информации, пока ничего не подтверждено. Сам он сказал, что пришёл положительный допинг-тест. Дальше там будут разбираться.

Должна быть ещё какая-то экспертиза, потом о чём-то можно будет говорить. Конечно, это всё неприятно для Владислава. Думаю, он не дурак, чтобы поставить крест на своей карьере, он не для этого всю жизнь шёл к этой цели, чтобы заработать имя и сам себя подставить. Влад очень всегда придирчиво относится к принимаемым препаратам, всегда консультировался с врачами, даже воду с собой приносит для питья», — цитирует Дмитрия Каменева ТАСС.