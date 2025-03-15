«Сан-Хосе Шаркс» — «Вашингтон Кэпиталз»: онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 00:00

В ночь с 15 на 16 марта в Сан-Хосе на льду стадиона «Эс-Эй-Пи-центр» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Встреча начнётся в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Сан-Хосе Шаркс» с 45 очками в активе после 67 сыгранных встреч располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, имея в активе 94 очка после 66 матчей.

Отметим, что это будет вторая встреча команд в сезоне. В первой игре «акулы» одержали победу со счётом 2:1 ОТ.