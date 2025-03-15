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Сан-Хосе Шаркс — Вашингтон Кэпиталз: онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 0:00

«Сан-Хосе Шаркс» — «Вашингтон Кэпиталз»: онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 00:00
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В ночь с 15 на 16 марта в Сан-Хосе на льду стадиона «Эс-Эй-Пи-центр» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Встреча начнётся в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сан-Хосе Шаркс» с 45 очками в активе после 67 сыгранных встреч располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, имея в активе 94 очка после 66 матчей.

Отметим, что это будет вторая встреча команд в сезоне. В первой игре «акулы» одержали победу со счётом 2:1 ОТ.

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Турнирная таблица НХЛ
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