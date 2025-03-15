Александр Овечкин: когда играешь против своих кумиров, это всегда незабываемо

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил тот факт, что в игре с «Сан-Хосе Шаркс» произойдёт второй случай в истории НХЛ, когда первые номера драфта с разницей в 20 лет встретятся друг с другом. Напомним, Овечкин был выбран на драфте НХЛ 2004 года, форвард «акул» Маклин Селебрини — в 2024 году.

«Конечно, НХЛ — это одно, но когда ты играешь против своих кумиров, это всегда незабываемо», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

Отметим, что первый случай игры первых номеров драфта с разницей в 20 лет связан также с Овечкиным. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье, выбранный под первым номером драфта НХЛ 1984 года, сыграл против Александра 22 ноября 2005 года.