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КХЛ прокомментировала ситуацию с положительной допинг-пробой Каменева

КХЛ прокомментировала ситуацию с положительной допинг-пробой Каменева
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Континентальная хоккейная лига прокомментировала ситуацию с положительной допинг-пробой форварда ЦСКА Владислава Каменева.

«РУСАДА уведомило КХЛ о нахождении в допинг-пробе игрока ЦСКА запрещённой субстанции. В соответствии с российскими антидопинговыми правилами лига исполнила решение РУСАДА, хоккеист до выяснения всех обстоятельств не участвует в Фонбет Чемпионате КХЛ», — сообщили в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Каменев выступает за ЦСКА с 2021 года. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 63 матча, в которых забросил 10 шайб и отдал 16 результативных передач.

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