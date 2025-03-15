КХЛ прокомментировала ситуацию с положительной допинг-пробой Каменева

Континентальная хоккейная лига прокомментировала ситуацию с положительной допинг-пробой форварда ЦСКА Владислава Каменева.

«РУСАДА уведомило КХЛ о нахождении в допинг-пробе игрока ЦСКА запрещённой субстанции. В соответствии с российскими антидопинговыми правилами лига исполнила решение РУСАДА, хоккеист до выяснения всех обстоятельств не участвует в Фонбет Чемпионате КХЛ», — сообщили в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Каменев выступает за ЦСКА с 2021 года. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 63 матча, в которых забросил 10 шайб и отдал 16 результативных передач.