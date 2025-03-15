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ХК ЦСКА выступил с заявлением о ситуации с положительной допинг-пробой Каменева

ХК ЦСКА выступил с заявлением о ситуации с положительной допинг-пробой Каменева
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ХК ЦСКА выступил с заявлением о ситуации с положительной допинг-пробой нападающего армейского клуба Владислава Каменева.

«В связи с сегодняшним комментарием Континентальной хоккейной лиги ПХК ЦСКА сообщает, что на основании уведомления о неблагоприятном результате допинг-пробы нападающий Владислав Каменев временно отстранён от матчей и тренировок с командой до полного выяснения всех обстоятельств дела», — сказано в сообщении клуба.

Каменев выступает за ЦСКА с 2021 года. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 63 матча, в которых забросил 10 шайб и отдал 16 результативных передач.

Напомним, сегодня, 15 марта, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА примет на своём льду московское «Динамо».

Матч ЦСКА — «Динамо» 15 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».
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