«Торпедо» потерпело третье поражение подряд, уступив в гостях «Сибири»

В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местная «Сибирь» принимала нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
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На седьмой минуте первого периода Сергей Широков с передач Тейлора Бека и Тревора Мёрфи открыл счёт во встрече. На восьмой минуте периода Максим Сушко с передачи Энди Андреоффа удвоил преимущество хозяев.
На 17-й минуте второго периода Егор Виноградов с передач Михаила Орлова и Даниила Бокуна забросил первую шайбу «Торпедо» во встрече.
В начале третьего периода Никита Коротков с передач Сергея Широкова и Егора Аланова сделал счёт 3:1. За шесть секунд до конца игры Владислав Фирстов установил окончательный счёт во встрече.
Для нижегородского клуба это поражение стало третьим подряд.
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