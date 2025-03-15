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Сибирь — Торпедо, результат матча 15 марта 2024, счет 3:2, КХЛ 2024-2025

«Торпедо» потерпело третье поражение подряд, уступив в гостях «Сибири»
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В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местная «Сибирь» принимала нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Широков (Бек, Мёрфи) – 06:28 (5x4)     2:0 Сушко (Андреофф) – 27:58 (5x5)     2:1 Виноградов (Орлов, Бокун) – 36:01 (5x5)     3:1 Коротков (Широков) – 42:21 (5x5)     3:2 Фирстов – 59:52 (6x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На седьмой минуте первого периода Сергей Широков с передач Тейлора Бека и Тревора Мёрфи открыл счёт во встрече. На восьмой минуте периода Максим Сушко с передачи Энди Андреоффа удвоил преимущество хозяев.

На 17-й минуте второго периода Егор Виноградов с передач Михаила Орлова и Даниила Бокуна забросил первую шайбу «Торпедо» во встрече.

В начале третьего периода Никита Коротков с передач Сергея Широкова и Егора Аланова сделал счёт 3:1. За шесть секунд до конца игры Владислав Фирстов установил окончательный счёт во встрече.

Для нижегородского клуба это поражение стало третьим подряд.

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