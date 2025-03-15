«Торпедо» потерпело третье поражение подряд, уступив в гостях «Сибири»

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В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местная «Сибирь» принимала нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

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На седьмой минуте первого периода Сергей Широков с передач Тейлора Бека и Тревора Мёрфи открыл счёт во встрече. На восьмой минуте периода Максим Сушко с передачи Энди Андреоффа удвоил преимущество хозяев.

На 17-й минуте второго периода Егор Виноградов с передач Михаила Орлова и Даниила Бокуна забросил первую шайбу «Торпедо» во встрече.

В начале третьего периода Никита Коротков с передач Сергея Широкова и Егора Аланова сделал счёт 3:1. За шесть секунд до конца игры Владислав Фирстов установил окончательный счёт во встрече.

Для нижегородского клуба это поражение стало третьим подряд.