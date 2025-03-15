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Защитник СКА Юдин ответил на вопрос о потенциальных соперниках клуба в плей-офф КХЛ

Защитник СКА Юдин ответил на вопрос о потенциальных соперниках клуба в плей-офф КХЛ
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Защитник СКА Дмитрий Юдин ответил на вопрос, есть ли соперники, с которыми не хочется играть на старте плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Без разницы. Мы не смотрим на то, с кем нам предстоит играть. Будем выходить на каждый матч с целью победить. Где лучше начинать плей-офф? Может, будет и лучше начать в гостях», — приводит слова Юдина «Спорт день за днём».

СКА одержал четыре победы подряд в регулярном чемпионате КХЛ и на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 79 очков за 65 матчей. В регулярке команде Романа Ротенберга осталось провести три матча.

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