«Не удалось переиграть одного человека». Ларионов — о поражении от «Сибири»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о поражении своей команды от «Сибири» (2:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Отметим, что это поражение стало для нижегородской команды третьим подряд.

«Потрясающая атмосфера, хороший день для хоккея в Новосибирске, прекрасный дворец. Мы сейчас проехали по трём новым аренам: Омск, Екатеринбург, Новосибирск. К сожалению, уезжаем без очков, но по качеству игры матч был хороший. Хочу поздравить хозяев с победой. Нам не удалось переиграть одного человека – это вратарь. Пока вот так», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.