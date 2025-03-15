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Ларионов — о предстоящем плей-офф: это преодоление себя. Тактика роли не играет

Ларионов — о предстоящем плей-офф: это преодоление себя. Тактика роли не играет
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов ответил на вопрос о предстоящем плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Широков (Бек, Мёрфи) – 06:28 (5x4)     2:0 Сушко (Андреофф) – 27:58 (5x5)     2:1 Виноградов (Орлов, Бокун) – 36:01 (5x5)     3:1 Коротков (Широков) – 42:21 (5x5)     3:2 Фирстов – 59:52 (6x5)    

— Не хотите ли потратить оставшиеся игры в регулярном чемпионате на перестроение под матчи плей-офф?
— Знаете, когда ты играешь 68 игр в сезоне, разговор идёт не о тактике. Плей-офф – характер, желание, преодоление себя. Тактика роли не играет. Нам сейчас важно встроить игроков, которые давно не играли, у нас есть для этого два матча. Будем идти ото дня ко дню, чтобы команда была полная: в плане игроков, контингента и тех исполнителей, которых нам не хватает, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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