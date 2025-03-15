Ларионов — о предстоящем плей-офф: это преодоление себя. Тактика роли не играет

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов ответил на вопрос о предстоящем плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— Не хотите ли потратить оставшиеся игры в регулярном чемпионате на перестроение под матчи плей-офф?

— Знаете, когда ты играешь 68 игр в сезоне, разговор идёт не о тактике. Плей-офф – характер, желание, преодоление себя. Тактика роли не играет. Нам сейчас важно встроить игроков, которые давно не играли, у нас есть для этого два матча. Будем идти ото дня ко дню, чтобы команда была полная: в плане игроков, контингента и тех исполнителей, которых нам не хватает, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.